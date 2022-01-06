Politico: Демократы в сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку-2"

Демократы в американском сенате на следующей неделе будут голосовать против законопроекта о санкциях в отношении трубопровода "Северный поток - 2" на следующей неделе, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Решение не поддерживать предложенный республиканцами законопроект связано с нежеланием мешать президенту Джо Байдену выстраивать диалог с европейскими партнерами.

"На данном этапе очень важно тесно сотрудничать с нашими союзниками, поэтому я считаю, что поправка несвоевременна", - заявила изданию сенатор-демократ Джейн Шейхин. Демократы уверены, что введение новых санкций внесет раскол в трансатлантические отношения.