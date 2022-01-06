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Текст:   Марина Трубилина 
04:00 06.01.2022

Построить жилье у аэродромов будет проще

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2022 года изменился порядок установления приаэродромной территории, на которой ограничивается строительство. Вступило в силу постановление правительства.

Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов

Несколько лет назад было установлено, что около аэродромов выделяется семь подзон с различными ограничениями. Больше всего вопросов вызывает седьмая подзона - в ней ограничивается строительство. Считается, что здесь уровень шума от самолетов не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В некоторых случаях в седьмую подзону попадают целые районы городов.

Теперь вопросы о застройке в седьмой подзоне можно будет решать более индивидуально, отмечали в пресс-службе Минстроя.

Постановление разрешает определять сначала первые шесть подзон, а потом уже отдельно седьмую. Если местные власти не согласны с границами седьмой зоны, определенной аэродромом, то седьмую подзону должен определить Роспотребнадзор. При этом должна быть проведена санэпидэкспертиза проекта, проведены натурные измерения. Если и эти границы не устраивают местные власти, решение принимает правительственная комиссия.

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