Путешествуем на колесах: пароль для своих - Керимяки

Это место в Финляндии не столь известно, как резиденция деда Мороза Йоулупукки в Лапландии, но стоит того, чтобы сюда однажды завернуть. Деревянный храм-жемчужина в ожерелье Сайменских озер стал местом притяжения для тех, кто понял жизнь и больше не спешит.

Фото: Александр Емельяненков

Кое-что узнать теперь можно и в русскоязычной статье Википедии, и на сайтах туркомпаний - наших и финских. А мы оказались в местечке с забавным, на первый раз, названием Керимяки много лет назад - по наводке товарища, который завернул сюда случайно и сразу "прикипел".

Приехали на машине зимой, чтобы в свое удовольствие покататься на лыжах среди озер и сосен по идеально ухоженным, как для больших соревнований, трассам.

Фото: Александр Емельяненков

Тогда и увидели на перекрестке главных улиц Керимяки, а их всего-то две, деревянную церковь, которая на первый взгляд никакого интереса не вызвала. Да, большая. Но почему-то закрыта, хотя день был воскресный…

Мы еще несколько раз приезжали сюда зимой, и церковь в Керимяки всегда была на замке. Но мы уже знали почему.

Kerimäen kirkko - так это звучит и пишется на финском. Построенный в 1844-1847 годах (всего за две зимы и три лета) этот лютеранский храм в финской провинции Южное Саво может вместить одновременно до 5,5 тысячи прихожан. И потому считается одной из самых больших деревянных церквей в Европе и мире.

Фото: Александр Емельяненков

Отапливать такое сооружение в зимние морозы и в стужу поздней осенью и ранней весной - для бережливых финнов дело чересчур затратное. А для деревянного строения плюс ко всему еще и не безопасное.

"Приезжайте летом! - словно говорил нам тяжелый металлический засов не входной двери. - Тогда и поговорим. Может, и на колокольню поднимитесь…"

Фото: Александр Емельяненков

И мы-таки выбрались в Керимяки в начале августа - это всего в 8 километрах от шоссе № 14 на отрезке Пункахарья - Савонлинна. И сразу, еще на подъезде, увидели: двери у нашей церкви открыты!

Фото: Александр Емельяненков

Диалог, как и прежде, был бессловесный. А впечатления - не передать словами.

Фото: Александр Емельяненков

Окна у здания очень большие, поэтому внутри необыкновенно светло, что сразу отличает эту церковь от более привычных нам православных храмов. А внутренняя отделка усиливает это светлое ощущение, подчеркивает легкость и возвышенность всего сооружения.

Фото: Александр Емельяненков

Его размеры действительно впечатляют: 42 метра в длину, 45 метров в ширину и 27 метров в высоту. А вершина креста - на отметке 37 метров.

Фото: Александр Емельяненков

Количество скамеек в церкви и их общая длина (1670 метров) рассчитаны на 3400 сидячих мест. Еще примерно две тысячи человек могут присутствовать на службе стоя - на хорах и галереях.

Фото: Александр Емельяненков

Зачем так много, если во всей коммуне Керимяки с окрестными хуторами сейчас едва наберется пять тысяч жителей? По одной из версий-легенд, в период строительства этой церкви жителей здесь было в два раза больше - около десяти тысяч. А местный священник - из категории строгих: считал, что на церковные службы могут и должны приходить до половины жителей одновременно…

Все прихожане жертвовали на строительство храма: каждая семья или одинокий человек - в меру своего достатка. А прихожане-мужчины принимали активное участие в его сооружении. Как это принято у финнов, все было четко спланировано, составлена очередность, согласно которой в определенное время на стройку прибывало требуемое количество профессионалов - каменщиков, кузнецов, плотников - и крепких мужчин на все прочие работы.

Фото: Александр Емельяненков

Существует поверье, что у этого места есть ангел-хранитель, который оберегает храм в Керимяки от рукотворных бед и стихийных катаклизмов. Много всего пронеслось и отшумело в этих краях почти за два столетия, но церковь уцелела и сохранила свой первозданный облик.

Фото: Александр Емельяненков

Внутри много деревянных фигур. Как оказалось, это копилки для пожертвований. На каждой надпись - благодарность людям за пожертвования или хвала Всевышнему.

Рядом с деревянной церковью - каменная (в основании) колокольня, на которую при желании и за символическую плату можно подняться. Ее высота - 42 метра, наверху - два главных колокола.

Фото: Александр Емельяненков

Церковь в Керимяки - не только архитектурная достопримечательность и никак не музей. Это действующих храм, где помимо традиционных богослужений проводятся торжества, уникальные выставки, концерты органной музыки и сольные выступления. В том числе сопутствующие мероприятия по программе ежегодного оперного фестиваля в стенах древней крепости в Саванлинне.

Теперь мы точно знаем, когда и как сюда можно попасть. Деревянный храм в Керимяки по адресу улица Hälväntie, 1 открыт для прихожан и посетителей с 4 июня по 2 сентября. В первые летние месяцы - с 10:00 до 18-19:00, с 13 августа по 2 сентября - с 10:00 до 16:00.

Фото: Александр Емельяненков

Как выяснилось, зимой большую церковь тоже открывают. Каждый год в рождественское утро тут проводится праздничное богослужение, на которое, согласно старой традиции, прихожане являются в шубах и рукавицах.

В иные дни зимой деревянный храм открывают крайне редко и только по предварительной договоренности.