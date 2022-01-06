Путин поручил подготовить предложения по предотвращению пыток в колониях

На сайте Кремля сообщается, что они должны быть направлены на "на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы".

Оба ведомства должны проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и представить доклад до 1 июня.