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06.01.2022 10:55
Рубрика: Власть

Путин поручил правительству принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поручил правительству до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента РФ.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Как уточняется в документе, меры должны быть направлены "на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок производителям тепловой энергии и населению, в том числе создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и (или) переработку угля".

Напомним, что о проблемах с отопительным сезоном в муниципалитетах Алтайского края на пресс-конференции президента рассказал журналист из Барнаула. В частности он задал вопрос о том, что может сделать федеральная власть, для того чтобы регионам помогать жить в новых условиях, с новыми ценами на уголь.

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