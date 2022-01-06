Путин поручил представить предложения об обеспечении лекарствами детей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями и после 18-летия. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Срок исполнения поручений - 15 февраля этого года.

"Представить предложения об обеспечении начиная с 2022 года в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных", - говорится в документе.

На пресс-конференции глава государства заявлял, что необходимо выстроить систему помощи для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией (СМА).