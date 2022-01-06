Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве построят четыре скоропомощных комплекса

В 2022 году в столице построят четыре скоропомощных комплекса, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство новых скоропомощных стационарных комплексов на территории четырех многопрофильных больниц завершат до конца текущего года. Эти комплексы строятся для НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова и ГКБ им. В.М. Буянова. В новых корпусах, оборудованных самым современным оборудованием, врачи смогут оказывать первую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение пациентов.

В настоящее время, по словам заммэра, в этих корпусах ведутся монолитные работы. Строители приступают к возведению перегородок и монтажу инженерных сетей. Ввести их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

"Общая площадь этих зданий - 68 тысяч квадратных метров, они смогут принимать до 1200 пациентов в сутки", - отметил Андрей Бочкарев.

Глава стройкомплекса Москвы напомнил, что с 2011 года в городе построено 112 объектов здравоохранения, а в планах на 2022-2024 годы - строительство 45 объектов общей площадью порядка 1 миллиона "квадратов".