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06.01.2022 10:58
Рубрика: Общество

Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве построят четыре скоропомощных комплекса

Текст: Любовь Проценко

В 2022 году в столице построят четыре скоропомощных комплекса, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Строительство новых скоропомощных стационарных комплексов на территории четырех многопрофильных больниц завершат до конца текущего года. Эти комплексы строятся для НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова и ГКБ им. В.М. Буянова. В новых корпусах, оборудованных самым современным оборудованием, врачи смогут оказывать первую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение пациентов.

В настоящее время, по словам заммэра, в этих корпусах ведутся монолитные работы. Строители приступают к возведению перегородок и монтажу инженерных сетей. Ввести их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

"Общая площадь этих зданий - 68 тысяч квадратных метров, они смогут принимать до 1200 пациентов в сутки", - отметил Андрей Бочкарев.

Глава стройкомплекса Москвы напомнил, что с 2011 года в городе построено 112 объектов здравоохранения, а в планах на 2022-2024 годы - строительство 45 объектов общей площадью порядка 1 миллиона "квадратов".

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