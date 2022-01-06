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06.01.2022 10:54
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Более 200 предпринимателей поделятся опытом с новичками в рамках проекта "Малый бизнес Москвы"

Текст: Любовь Проценко

Более 200 предпринимателей поделятся опытом с новичками в рамках проекта "Малый бизнес Москвы", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, подводя итоги работы этого городского проекта за 2021 год.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"В среднем МБМ ежемесячно проводит 110 обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий, посвященных разным прикладным вопросам. Занятия ведут активные участники рынка - основатели успешных стартапов, представители крупных корпораций, профильные эксперты и инвесторы. Спикеры отбираются по целому набору критериев. В их числе компетенции и опыт, а еще возможная практическая польза предлагаемого материала для слушателей", - рассказала Сергунина.

В частности, одним из спикеров выступал Владимир Жиганов, генеральный директор международной сети интерактивных развлечений. Несмотря на пандемию, Владимир смог улучшить показатели бизнеса, и теперь он делится опытом с коллегами:

"В первую очередь я призываю слушателей активнее тестировать любые идеи и гипотезы - это позволяет как можно раньше определить направление, в котором нужно двигаться. В бизнесе важно пробовать новое и экспериментировать. Все, о чем я говорю, наработано практическим опытом и подкреплено конкретными кейсами. Я рассказываю реальные истории, доношу их понятным языком до тех, кто всегда хотел открыть бизнес, но боялся это сделать".

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Господдержка малого бизнеса

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