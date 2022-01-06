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06.01.2022 13:01
Рубрика: Общество

Какие цифровые проекты Москвы отмечены наградами в 2021 году

Текст: Любовь Проценко
Москва - один из лидеров по цифровизации социальной сферы - внедряет лучшие инновационные решения, что позволяет перейти на принципиально новый стандарт качества жизни в мегаполисе, рассказала Анастасия Ракова, заммэра столицы по вопросам социального развития.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заммэра напомнила порталу mos.ru, что в прошлом году цифровые проекты в сфере здравоохранения и образования столицы удостоены престижных наград национальной, а также четырех международных премий:

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС
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"Мы активно цифровизируем социальную сферу. Наши инновации в здравоохранении помогают жителям следить за своим здоровьем и облегчают жизнь профессиональному сообществу, освобождая медиков от ненужных действий и позволяя больше времени уделить пациентам. Внедрять новые решения для врачей и пациентов нам позволяет единая цифровая платформа московского здравоохранения. А благодаря "МЭШ" мы интегрируем в учебный процесс новые современные подходы и можем не останавливать обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Более того, интеграция цифровых платформ здравоохранения и образования позволила упростить жизнь московским родителям и врачам. С прошлого года не нужно оформлять и приносить в школу бумажные справки об отсутствии ребенка по болезни, все данные автоматически передаются из поликлиник в школы. Да и в целом представить работу столичных систем здравоохранения и образования без цифровых решений уже невозможно. Мы очень рады, что наши проекты были отмечены престижными премиями, в том числе международными".

В номинации "Кадры и образование" национальной премии Рунета награду получили решения "Московской электронной школы" - виртуальные лаборатории и приложение "Дневник "МЭШ", разработанные столичным Департаментом образования и наукисовместно с городским Департаментом информационных технологий.

Кроме того, мобильное приложение "Дневник "МЭШ" в 2021 году стало финалистом зарубежной премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards в категории "Лучшее бесплатное приложение/программное обеспечение".

В номинации "Медицина и здравоохранение" премию Рунета получил уникальный проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии столицы. Эксперимент показал свою эффективность: сегодня искусственный интеллект выполняет анализ семи видов лучевых исследований, помогая диагностировать рак и патологии легких, рак молочной железы, COVID-19, остеопороз и ишемическую болезнь сердца, а также аневризму грудного отдела аорты. Внедрение технологий компьютерного зрения существенно повлияло на качество и скорость диагностики этих заболеваний, снизило нагрузку на врачей и сократило расходы на лечение. Нейросети позволяют выявлять даже мелкие патологии, в том числе на ранней стадии. В следующем году медикам будут доступны алгоритмы для обработки еще шести новых направлений исследований.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Высокую оценку в 2021 году получило и мобильное приложение единой цифровой платформы здравоохранения "ЕМИАС.ИНФО". Оно вошло в пятерку победителей международной премии eHealthcare Leadership Awards, получив почетный приз в категории "Лучшее платформенно ориентированное приложение". Победителей объявили в Лас-Вегасе в рамках 25-й ежегодной интернет-конференции по здравоохранению (Healthcare Internet Conference). На участие в конкурсе подали около тысячи заявок из разных стран.

Кроме того, приложение "ЕМИАС.ИНФО" получило высокую оценку жюри международной премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards в номинации "Здоровье и носимые устройства". Пользователи приложения с его помощью могут в автоматическом режиме передавать показатели своего здоровья (данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови) с гаджетов в электронную медицинскую карту.

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