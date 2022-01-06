Москва вошла в топ-3 городов по объему ВВП по паритету покупательной способности

Российская столица заняла третье место среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности, уступив лишь Нью-Йорку и Токио. Этот показатель у нее составил в 2020-м году более 1 триллиона долларов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва вполне успешно преодолела пандемийный 2020 год по сравнению с другими крупными финансовыми центрами. По данным исследований Oxford Economics, падение ВВП по ППС к 2019 году для российской столицы составило всего 2,1%. Это позволило обойти в итоговом рейтинге Лос-Анжелес, отодвинув его на четвертую строчку с показателем 3,6%. Стоит отметить, что по этому же критерию экономика Лондона просела на 9,2%, Парижа - на 7,5%, Нью-Йорка - на 4,8%" - рассказал Ефимов.

По словам Владимира Ефимова, объем ВВП по ППС Москвы составил 1,032 триллиона долларов. Москва за счет эффективных мер поддержки бизнеса и производства сумела минимизировать потери и не допустить простаивания промышленных мощностей.

В целом, экономическая политика правительства Москвы обеспечила мегаполису устойчивый рост в последнее десятилетие, позволив обогнать многие признанные финансовые центры.

Справка РГ

Oxford Economics - авторитетная аналитическая группа в области глобального прогнозирования и количественного анализа. Компания занимается исследованием тенденций внешнего рынка и оценкой их экономического, социального и делового влияния. В частности, она ежегодно представляет рейтинг ведущих мегаполисов мира, сопоставляя их по различным параметрам - макроэкономическим, производственно-потребительским и демографическим.