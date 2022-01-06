Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в Рождественскую ночь

Метро и МЦК в Рождественскую ночь в столице будут работать до 2 часов ночи, а работу более 160 маршрутов автобусов продлят. Об сообщается на портале mos.ru.

В частности, отмечается, что поезда МЦД будут ходить до 2:30.

Работа наземного общественного транспорта в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, будет продлена. Это касается 166 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев - они будут перевозить пассажиров до 03:30.

Москвичи и гости столицы также смогут воспользоваться автобусами 16 ночных маршрутов. Они будут курсировать по обычному расписанию.