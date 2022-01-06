Названы города с самым высоким качеством жизни

Новости

В Приморье измерили радиационный фон после запуска ракеты в КНДР 06:05
В США одобрили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для подростков 12-15 лет 06:02
Премьер Баварии: Политика правительства по "Северному потоку-2" угрожает ФРГ 05:28
В Беринговом море зафиксировали землетрясение 04:31
Президент Польши снова заразился коронавирусом 04:27
Видео: В Приморье ворона "поговорила" с тигром 04:22
Построить жилье у аэродромов будет проще 04:00
Ученые: Центральная часть Камчатки была дном гигантского озера 03:51
Диетолог: Употребление меда зимой может спровоцировать простуду 03:40
Президент Сербии поговорил с Джоковичем, которого не пускают в Австралию 02:55
Калашников: Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности 02:26
Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности 01:37
Киргизия отменила предъявление ПЦР-теста для прибывающих из Казахстана 01:35
Киргизия готова оказать любую помощь для стабилизации обстановки в Казахстане 01:29
ЦТАК: КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты 01:04
Псаки раскрыла детали предстоящих переговоров США и России о безопасности 05.01.2022
Двое военных погибли в антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты 05.01.2022
В комендатуре Алма-Аты заявили о подготовке протестующих за рубежом 05.01.2022
Хоккеисты "Металлурга" вылетели домой из Казахстана после матча КХЛ 05.01.2022
МЧС усиливает группировку на трассе Дон из-за массовых ДТП 05.01.2022
Пловчиха Ефимова совершила прыжок на банджи с высоты 200 м 05.01.2022
В Казахстане снова заработал интернет 05.01.2022
МИД РФ выпустил рекомендацию для оказавшихся в Казахстане россиян 05.01.2022
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 17 человек 05.01.2022
СМИ: В Казахстане снесли памятник Назарбаеву 05.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 05:30
Рубрика: Общество

Названы города с самым высоким качеством жизни

Текст: Ольга Игнатова
Россияне назвали города с самым высоким качеством жизни. По итогам 2021 года ими стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир и ряд других.
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Финансовый университет при Правительстве РФ провел заключительное в 2021 году исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. При оценке качества жизни учитывались следующие аспекты: уровень дохода населения; склонность населения к миграции из родного города в поисках лучшей жизни; работа коммунальных служб; общественного транспорта; состояние дорог, качество образования и медицинского обслуживания; условия для развития бизнеса; качество воздуха и воды, проблемы вывоза и утилизации отходов; тревожность населения - уровень озабоченности населения различными проблемами, страх бедности и болезней.

Фото: iStock
В России составили рейтинг самых трезвых регионов

Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России, а также сведения из различных открытых баз данных.

Полученные данные стали основанием для расчета Индекса качества жизни по итогам 2021 года. Самые высокие показатели у 15 городов. На первом месте - Москва, на втором - Санкт-Петербург, на третьем - Грозный. Также высокое качество жизни демонстрируют такие города, как Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала.

В регионах Общество Наука и образование Финансовый университет Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Крым ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург СКФО Чеченская Республика Грозный ЦФО Владимирская область Владимир ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности
Калашников: Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности
Токаев назвал протесты в Казахстане актом агрессии извне
ЦТАК: КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты
Биржевой курс доллара превысил 76 рублей, евро - 86 рублей
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком