Названы города с самым высоким качеством жизни

Россияне назвали города с самым высоким качеством жизни. По итогам 2021 года ими стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир и ряд других.

Финансовый университет при Правительстве РФ провел заключительное в 2021 году исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. При оценке качества жизни учитывались следующие аспекты: уровень дохода населения; склонность населения к миграции из родного города в поисках лучшей жизни; работа коммунальных служб; общественного транспорта; состояние дорог, качество образования и медицинского обслуживания; условия для развития бизнеса; качество воздуха и воды, проблемы вывоза и утилизации отходов; тревожность населения - уровень озабоченности населения различными проблемами, страх бедности и болезней.

Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России, а также сведения из различных открытых баз данных.

Полученные данные стали основанием для расчета Индекса качества жизни по итогам 2021 года. Самые высокие показатели у 15 городов. На первом месте - Москва, на втором - Санкт-Петербург, на третьем - Грозный. Также высокое качество жизни демонстрируют такие города, как Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала.