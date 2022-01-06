Уровень коллективного иммунитета в Москве к COVID-19 снизился до 69,88%

Уровень коллективного иммунитета в Москве к коронавирусу снизился до 69,88%. Об этом говорится на портале "Стопкоронавирус.рф". В частности, отмечается, что в столице 6,7 миллиона уколов сделано первым компонентом вакцины от коронавируса, вторым - почти 6,4 миллиона.

Коллективный иммунитет в Москве составляет 69,88%. Неделю назад, по данным портала, уровень коллективного иммунитета составлял 71,4%.

По информации сайта, Москва по-прежнему соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 300 человек на 100 тысяч населения.

Таким же критериям, как заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тысяч населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива, город пока не соответствует.

В Москве действует ряд ограничений. В частности, на домашний режим с 25 октября до 25 февраля переведены пожилые москвичи. Работодатели до этого же срока обязаны держать 30% сотрудников на дистанционном режиме работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.