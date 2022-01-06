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Рубрика: Общество

Ученые: Центральная часть Камчатки была дном гигантского озера

Текст: Анна Бондаренко

Согласно исследованиям ученых, тысячи лет назад центральная часть Камчатского полуострова была дном гигантского озера, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника ИВиС ДВО РАН, доктора географических наук Веры Пономаревой в 2021 году реконструировала непрерывную летопись извержений вулканов Камчатки в течение позднего плейстоцена - 12-30 тысяч лет назад. Исследования впервые дали возможность предположить длительное - более 20 тысяч лет - существование огромного, подпруженного ледниками, озера в центральной части Камчатки. Его площадь, по самым скромным оценкам, превышала 10 тысяч квадратных километров", - пояснил директор ИВиС ДВО РАН Алексей Озеров.

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Кроме того, результаты исследований показывают, что сильнейшие эксплозивные извержения, то есть извержения взрывного характера, происходили на Камчатке 30-25 тысяч лет назад. Крупнейшее произошло около 28 тысяч лет назад на вулкане Горелый. Частицы магматического материала, выброшенного тогда исполином, были найдены на территории от центральной части Камчатки до Чукотки.

Горелый и сейчас относится к активным вулканам, его последнее извержение происходило в 2010-2014 годах.

Кстати

В масштабных исследованиях принимали участие специалисты ИВиС ДВО РАН, Лейкхедского университета (Канада); Центра ГЕОМАРА (Германия), ГИН РАН; ГЕОХИ РАН; ТОИ ДВО РАН.

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