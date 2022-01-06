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Рубрика: Общество

Видео: В Приморье ворона "обругала" тигра

Текст: Анна Бондаренко

В национальном парке "Земля леопарда" в объектив фотоловушки попало "общение" вороны с тигром, который явно не хотел вступать в диалог, сообщает пресс-служба резервата.

На видео попали молодой тигр, спокойно отдыхавший на вершине горы, и неугомонная ворона, которая, находясь примерно на расстоянии метра от хищника, громко каркает. Тигр внимательно наблюдает за птицей, но агрессии не проявляет.

Фото: Национальный парк "Земля леопарда"
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Как поясняют в нацпарке, обычно хищники и падальщики (вороны) взаимодействуют иначе. Эти птицы, особенно зимой, зависят от тигров и леопардов - если хищник удачно поохотился, у них будет еда. Воронам с воздуха легче заметить останки животных, и своим карканьем они могут подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных. В таких случаях вороны держатся подольше от тигров и леопардов.

"В данном случае на камеру попала абсолютно иная история. Однако вороны - очень умные и любознательные птицы, которые способны проявлять подобное поведение. Можно лишь предположить, что ворона решила "полюбопытствовать", когда тигр вновь отправится на охоту", - считают специалисты резервата.

Справка "РГ"

Фотомониторинг ведется на "Земле леопарда" уже почти девять лет. На территории резервата установлено 400 фотоловушек - это самая крупная в России сеть.

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