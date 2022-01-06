В Прикамье выявили первый случай заражения "омикроном"

В Пермском крае зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) штаммом B.1.1.529, который получил обозначение "омикрон".

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, зараженный вирусом гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. В настоящее время пациент помещен в бокс "Пермской краевой клинической инфекционной больницы". Течение заболевания - легкое. Контактировавшие с зараженным люди находятся на изоляции и под наблюдением медицинских организаций.

Напомним, штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.