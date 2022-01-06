В Саратовской области в ДТП погиб девятилетний ребенок

В Саратовской области в ДТП погиб мальчик 9 лет, еще два ребенка и две женщины пострадали.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, трагедия произошла на 346 километре трассы Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Примерно в 13 часов по местному времени (мск+1) здесь столкнулись автомобили Kia Rio, под управлением женщины 1989 года рождения, и "Нива", которой управлял мужчина 1978 года рождения.

- В обоих легковых автомобилях находились дети, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП погиб девятилетний мальчик - пассажир Kia Rio. С травмами госпитализированы пассажиры "Нивы": женщина и мальчики 2,5 и 11 лет, а также водительница Kia Rio.