В Иркутске выявили первые два случая заражения "омикроном"

Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Иркутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

По информации властей, штамм подтвержден у двух детей из разных семей. Все контактировавшие с ними жители сейчас проходят обследование. Течение болезни у детей проходит в легкой форме, наблюдаемые симптомы характеры для коронавируса.

По данным регионального оперштаба, на территории области с начала пандемии зарегистрировано 158 981 пациент с коронавирусом. Выздоровели 146 077 человек, скончались 7 186 граждан.