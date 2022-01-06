В Новосибирске машина сбила двух детей на пешеходном переходе

Легковой автомобиль сбил двоих детей на пешеходном переходе в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГИБДД.

По данным ведомства, наезд произошел на территории Ленинского района. Водитель 1989 года рождения за рулем Toyota Premio сбил двух девочек 2018 и 2012 года рождения, которые переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Уточняется, что дети в момент аварии были с мамой, они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Дети госпитализированы. Состояние пострадавших девочек и иные обстоятельства происшествия пока не сообщаются.