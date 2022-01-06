Скандинавская ходьба поможет восстановить здоровье после COVID-19

Преподаватель Северо-Кавказского федерального университета Людмила Алиева с супругом Самедом создали клуб восстановления здоровья с помощью скандинавской ходьбы. Перспективный опыт Кубани, возможно, будет интересно изучить и в других регионах.

Прогулки с палками помогают реабилитации после инсультов, инфарктов, а также полезны для тех, кто переболел коронавирусом. Программы тренировок супругам помогли составить профессиональные врачи.

Людмила Алиева говорит, что скандинавская, или северная, ходьба - уникальный вид спорта, который почти не имеет ограничений: заниматься может любой, кто может ходить. Благодаря тому, что палки распределяют нагрузку на организм, прогулки с ними даются легче и более полезны. Тем не менее, тренировки надо обязательно согласовать с лечащим врачом.

"Инициатор проекта - мой супруг, который занимается скандинавской ходьбой десять лет. Он перенес инфаркт и четыре инсульта, было нарушение речи и двигательных функций. С помощью тренировок он сам мог восстановиться, - рассказала Людмила Алиева. - Теперь он является примером для других, рассказывает о своем опыте, учит правильно ходить, проводить восстановительную физкультуру и дыхательные упражнения". Занятия проходят по принципу "не навреди". До начала с участниками беседуют, измеряют давление, пульс и сатурацию.

По данным Алиевой, в Ставрополе ежегодно почти пять тысяч человек переносят инсульт. Из них полностью выздоравливают лишь 15 процентов. Большинству нужна специальная реабилитация, но пройти ее в медучреждениях может лишь пятая часть пациентов. Остальным приходится брать ответственность за излечение на себя. И скандинавская ходьба может быть хорошим подспорьем.

Супруги Алиевы хотят и дальше популяризировать любимый вид спорта в Ставрополе. Для этого они учредили краевую федерацию северной ходьбы, а также получили президентский грант.

Принять участие в занятиях клуба может любой. Для начала иметь свои палки не нужно. Главное - предупредить организаторов, чтобы они взяли дополнительную пару.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".