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06.01.2022 20:54
Рубрика: Общество

Найдены неожиданные причины болезней Альцгеймера и Паркинсона

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Вопреки устоявшемуся мнению, болезни Альцгеймера и Паркинсона могут быть вызваны не только генетикой или перенесенными инфекционными заболеваниями. Ученые из Института цитологии РАН выяснили, что одним из факторов, приводящих к этим тяжелым заболеваниям, является появление амилоидных фибрилл, а они в свою очередь накапливаются в сосудах под воздействием целого ряда бактерий и белков, в том числе и тех, что поступают с пищей.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба Института цитологии РАН, амилоидные фибриллы могут длительное время накапливаться в организме и приводить к росту бляшек в сосудах, что в свою очередь вызывает массовую гибель клеток и ухудшает состояние организма.

Раньше амилоидные структуры считали сопутствующими болезни, но сейчас ученые склонны полагать, что фибриллы способны участвовать в ее формировании.

Собственно, сам факт, что болезни Альцгеймера или Паркинсона чаще всего поражает пожилых людей, ученые объясняют тем, что с возрастом в организме человека просто не остается сил, чтобы ликвидировать белковые структуры.

При этом само лечение пациентов, которым диагностирована, например, болезнь Альцгеймера, в основном направлено на устранение симптомов и улучшение качества жизни. Но сам факт, что это состояние вызывается конкретными веществами, делает возможным создание лекарств, устраняющих причину болезни.

По словам старшего научного сотрудника Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН Анны Сулакцой, в ходе исследований было выявлено множество амилоидных фибрилл, они имеют схожую морфологию, но по-разному воздействуют на клетки и уровень токсичности у них тоже разный. Кроме того, ученые установили, что существуют факторы, которые разрушают амилоиды и изменяют их патогенность. А это, в перспективе может быть использовано для создания лекарств.

Еще одно неожиданное открытие - оказалось, что белки во многих привычных веществах обладают амилоидогенными свойствами. Например, в лабораторных исследованиях широко применяется флуоресцентный биомаркер sfGFP, выяснилось, что он способен формировать амилоидные фибриллы. Кроме того, оказалось, что такими же свойствами обладает безобидный, казалось бы, белок вицилин, содержащийся в садовом горошке.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Science.

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