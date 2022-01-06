В Ленинградской области полицейские изъяли 62 килограмма наркотиков

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали пятерых человек по подозрению в наркоторговле.

Как сообщает региональное ГУ МВД, это произошло в ходе спецоперации. В домах подозреваемых были обнаружены крупные партии синтетических и растительных наркотиков и психотропных веществ. Их общий вес составил около 62 килограммов, в том числе 1,5 кг кокаина.

Все задержанные ранее уже были судимы. Правоохранители полагают, что они входили в организованную группу, которая распространяла наркотики среди жителей Гатчинского и Лужского районов области.

По данным полиции, подозреваемые не только продавали, но и сами изготавливали наркотики. В частном доме одного из задержанных в деревне Кобрино нашли порядка 150 килограммов прекурсоров для получения наркотических средств.

Полиция опубликовала видео с фрагментом спецоперации. На записи правоохранители проникают на территорию празднично украшенных особнячков, скрытых высоким забором. Эти кадры сменяет съемка гаражного помещения с различными транспортными средствами, на которых стоят коробки - очевидно, с найденными наркотиками.

Возбуждено несколько уголовных дел. По ходатайству следствия суд заключил подозреваемых под стражу.