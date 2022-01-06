Высота снега в Ленинградской области стала рекордной за зиму

В Лодейном поле Ленинградской области зафиксирована максимальная высота снежного покрова с начала зимы - 64 сантиметра. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки снега в этом районе прибавилось на 3 сантиметра, поскольку в Ленобласти сохранялась отрицательная температура воздуха.

В Петербурге, куда пришла оттепель, высота снежного покрова, наоборот, уменьшилась на сантиметр и составила 30 сантиметров. Это меньше рекорда текущей зимы, установленного в Северной столице 1 января 2022 года, - 32 сантиметра.

По данным Северо-Западного УГМС, 6 января в Ленинградской области идет снег, местами мокрый и сильный, температура воздуха составляет минус 2-7 градусов. В Петербурге также выпали осадки, температура минус 2. Седьмого января в городе и области ожидается похолодание до минус 10 градусов и ниже.