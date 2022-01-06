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06.01.2022 15:26
Рубрика: Общество

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%

Текст: Анастасия Селиванова
За последнюю неделю уровень коллективного иммунитета в России к коронавирусной инфекции вырос с 61,8% до 62,6%. Эпидситуация улучшилась в семи регионах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, лидерами по коллективному иммунитету к COVID-19 остаются четыре региона, где показатель превышает 80% - это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. Приблизились к порогу в 80% Тыва, Липецкая область и Подмосковье.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В то же время в 24 регионах страны снизился охват тестированием на коронавирус, из-за чего ситуация там ухудшилась, свидетельствуют данные так называемой тепловой карты страны, которая оценивает, как обстоят дела с заболеваемостью в регионах. Кроме того, в ряде субъектов РФ показатель коллективного иммунитета снизился, причина - не проведенная вовремя ревакцинация населения.

"Прошу глав регионов обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и своевременную ревакцинацию, чтобы поддерживать уровень коллективного иммунитета", - сказала Татьяна Голикова, чьи слова приводит оперштаб.

По состоянию на 6 января в России 79 млн раз привились первым компонентом вакцины против COVID-19, полный цикл был пройден более 75 млн раз. Ревакцинацию можно пройти спустя шесть месяцев с момента болезни или после последней прививки от коронавируса. Пункты вакцинации работают в праздничные дни, прививка для граждан бесплатна.

В регионах Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Севастополь СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Карелия ДФО Чукотский АО Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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