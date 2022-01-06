В Росгидрометцентре рассказали о погоде на Рождество

В Гидрометцентре России рассказали о погоде на Рождество в разных регионах страны. По словам синоптиков, в европейской части России 6-7 января погода ожидается не холодная. Причина этому - влияние атлантического циклона.

"Средняя суточная температура около и выше климатической нормы на 2-4 градуса, а в Центральном Черноземье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе - на 8-12 градусов теплее обычного", - сообщают синоптики.

Снег ожидается 6 и 7 января в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. При этом Псков ждет до +2 градусов.

Самые сильные морозы в рождественскую ночь ожидаются на северо-востоке Якутии, минимальная температура там составит -53…-48. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах 6 января также ожидаются аномальные холода: ночью -38…-33 градусов, местами до -43…-41; днем -35…-27, местами небольшой снег, метель и ветер до 17 м/с.