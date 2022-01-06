Видео: Тысячи птиц на Кубани образовали "танцующее облако" над землей

В Каневском районе Краснодарского края водитель снял на камеру редкое явление - многотысячная стая птиц неслась прямо над дорогой в виде причудливых геометрических фигур.

Такой необычный полет пернатых ученые называют мурмурацией. Стаи птиц скоординировано движутся, образуя объемные фигуры, меняющие форму прямо в воздухе. Птицы возле станицы Каневской пролетели так низко, что некоторых сбили проезжающие мимо автомобили.

При этом мурмурация - защитный механизм, который помогает избежать нападения хищных птиц. Чаще всего таким образом перемещаются скворцы, вороны или галки. Несмотря на высокую скорость и плотность особей в "облаке", птицы не сталкиваются друг с другом.