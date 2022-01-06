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06.01.2022 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 316 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 15 316 случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 10,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2357
  • 2 Санкт-Петербург 1286
  • 3 Московская область 742
  • 4 Краснодарский край 411
  • 5 Свердловская область 390
  • 6 Челябинская область 365
  • 7 Пермский край 301
  • 8 Алтайский край 293
  • 9 Ростовская область 293
  • 10 Новосибирская область 286
  • 11 Красноярский край 284
  • 12 Кемеровская область 269
  • 13 Приморский край 261
  • 14 Хабаровский край 260
  • 15 Иркутская область 253
  • 16 Республика Башкортостан 229
  • 17 Омская область 219
  • 18 Самарская область 209
  • 19 Тульская область 205
  • 20 Ленинградская область 201
  • 21 Ярославская область 195
  • 22 Тверская область 192
  • 23 Волгоградская область 191
  • 24 Ставропольский край 184
  • 25 Кировская область 183
  • 26 Пензенская область 182
  • 27 Саратовская область 181
  • 28 Нижегородская область 180
  • 29 Тамбовская область 176
  • 30 Воронежская область 175
  • 31 Брянская область 174
  • 32 Владимирская область 173
  • 33 Амурская область 172
  • 34 Архангельская область 160
  • 35 Тюменская область 152
  • 36 Липецкая область 138
  • 37 Астраханская область 133
  • 38 Республика Бурятия 125
  • 39 Калининградская область 125
  • 40 Ивановская область 120
  • 41 Белгородская область 113
  • 42 Томская область 112
  • 43 Республика Карелия 111
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 105
  • 45 Новгородская область 101
  • 46 Орловская область 101
  • 47 Мурманская область 100
  • 48 Курганская область 98
  • 49 Калужская область 97
  • 50 Оренбургская область 94
  • 51 Республика Татарстан 91
  • 52 Ульяновская область 90
  • 53 Сахалинская область 89
  • 54 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 55 Забайкальский край 87
  • 56 Республика Коми 83
  • 57 Республика Дагестан 83
  • 58 Вологодская область 82
  • 59 Псковская область 78
  • 60 Рязанская область 75
  • 61 Республика Ингушетия 74
  • 62 Республика Крым 74
  • 63 Республика Саха (Якутия) 73
  • 64 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 65 Республика Адыгея 65
  • 66 Севастополь 63
  • 67 Смоленская область 62
  • 68 Курская область 61
  • 69 Республика Мордовия 60
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 57
  • 71 Удмуртская Республика 56
  • 72 Республика Чувашия 46
  • 73 Чеченская Республика 41
  • 74 Республика Марий Эл 40
  • 75 Костромская область 34
  • 76 Республика Хакасия 28
  • 77 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • 78 Еврейская автономная область 20
  • 79 Республика Алтай 17
  • 80 Республика Калмыкия 14
  • 81 Магаданская область 11
  • 82 Камчатский край 11
  • 83 Республика Тыва 10
  • 84 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 601 300 случаев (+0,14%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,04%
За последние сутки подтверждено 802 смерти:
  • Москва 67
  • Санкт-Петербург 58
  • Московская область 41
  • Красноярский край 33
  • Челябинская область 26
  • Алтайский край 24
  • Воронежская область 22
  • Нижегородская область 21
  • Свердловская область 21
  • Республика Крым 20
  • Ростовская область 19
  • Республика Чувашия 19
  • Архангельская область 17
  • Волгоградская область 17
  • Самарская область 16
  • Иркутская область 15
  • Ставропольский край 14
  • Тюменская область 13
  • Рязанская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Саратовская область 12
  • Ульяновская область 12
  • Омская область 12
  • Брянская область 11
  • Тамбовская область 11
  • Тульская область 11
  • Пермский край 11
  • Новосибирская область 11
  • Липецкая область 9
  • Ярославская область 8
  • Калининградская область 8
  • Псковская область 8
  • Астраханская область 8
  • Ханты-Мансийский автономный округ 8
  • Забайкальский край 8
  • Ивановская область 7
  • Вологодская область 7
  • Новгородская область 7
  • Республика Дагестан 7
  • Республика Бурятия 7
  • Владимирская область 6
  • Курская область 6
  • Орловская область 6
  • Смоленская область 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Республика Татарстан 6
  • Оренбургская область 6
  • Белгородская область 5
  • Калужская область 5
  • Мурманская область 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Пензенская область 5
  • Приморский край 5
  • Республика Карелия 4
  • Ленинградская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Хакасия 4
  • Хабаровский край 4
  • Сахалинская область 4
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Кировская область 3
  • Курганская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Амурская область 3
  • Костромская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Республика Коми 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Алтай 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 313 817 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 949 человек:
  • Москва 2238
  • Московская область 1392
  • Воронежская область 1371
  • Санкт-Петербург 1253
  • Самарская область 1023
  • Иркутская область 989
  • Пермский край 702
  • Пензенская область 682
  • Смоленская область 632
  • Ленинградская область 622
  • Нижегородская область 518
  • Владимирская область 517
  • Свердловская область 487
  • Челябинская область 462
  • Краснодарский край 445
  • Ставропольский край 444
  • Томская область 442
  • Красноярский край 392
  • Астраханская область 382
  • Республика Башкортостан 372
  • Ярославская область 363
  • Кемеровская область 332
  • Амурская область 331
  • Тверская область 324
  • Новосибирская область 311
  • Хабаровский край 309
  • Ростовская область 302
  • Алтайский край 300
  • Оренбургская область 284
  • Кировская область 265
  • Приморский край 243
  • Белгородская область 239
  • Волгоградская область 225
  • Архангельская область 214
  • Калининградская область 199
  • Тульская область 190
  • Республика Бурятия 169
  • Республика Карелия 151
  • Республика Мордовия 150
  • Удмуртская Республика 142
  • Забайкальский край 139
  • Калужская область 134
  • Саратовская область 122
  • Липецкая область 119
  • Омская область 109
  • Республика Коми 102
  • Кабардино-Балкарская Республика 92
  • Республика Саха (Якутия) 90
  • Ивановская область 89
  • Тюменская область 84
  • Республика Хакасия 84
  • Республика Адыгея 83
  • Брянская область 79
  • Республика Дагестан 79
  • Тамбовская область 77
  • Республика Крым 73
  • Курганская область 67
  • Ульяновская область 63
  • Курская область 62
  • Сахалинская область 59
  • Республика Татарстан 56
  • Мурманская область 54
  • Камчатский край 53
  • Вологодская область 52
  • Республика Ингушетия 49
  • Чеченская Республика 47
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 45
  • Карачаево-Черкесская Республика 42
  • Ханты-Мансийский автономный округ 37
  • Орловская область 34
  • Псковская область 34
  • Республика Чувашия 34
  • Республика Северная Осетия - Алания 26
  • Магаданская область 26
  • Новгородская область 24
  • Республика Алтай 19
  • Республика Тыва 17
  • Республика Калмыкия 16
  • Республика Марий Эл 16
  • Рязанская область 14
  • Севастополь 13
  • Костромская область 8
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Еврейская автономная область 8
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 623 677.

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