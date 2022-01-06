За сутки в России подтверждено 15 316 случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 10,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2357

2 Санкт-Петербург 1286

3 Московская область 742

4 Краснодарский край 411

5 Свердловская область 390

6 Челябинская область 365

7 Пермский край 301

8 Алтайский край 293

9 Ростовская область 293

10 Новосибирская область 286

11 Красноярский край 284

12 Кемеровская область 269

13 Приморский край 261

14 Хабаровский край 260

15 Иркутская область 253

16 Республика Башкортостан 229

17 Омская область 219

18 Самарская область 209

19 Тульская область 205

20 Ленинградская область 201

21 Ярославская область 195

22 Тверская область 192

23 Волгоградская область 191

24 Ставропольский край 184

25 Кировская область 183

26 Пензенская область 182

27 Саратовская область 181

28 Нижегородская область 180

29 Тамбовская область 176

30 Воронежская область 175

31 Брянская область 174

32 Владимирская область 173

33 Амурская область 172

34 Архангельская область 160

35 Тюменская область 152

36 Липецкая область 138

37 Астраханская область 133

38 Республика Бурятия 125

39 Калининградская область 125

40 Ивановская область 120

41 Белгородская область 113

42 Томская область 112

43 Республика Карелия 111

44 Ханты-Мансийский автономный округ 105

45 Новгородская область 101

46 Орловская область 101

47 Мурманская область 100

48 Курганская область 98

49 Калужская область 97

50 Оренбургская область 94

51 Республика Татарстан 91

52 Ульяновская область 90

53 Сахалинская область 89

54 Кабардино-Балкарская Республика 88

55 Забайкальский край 87

56 Республика Коми 83

57 Республика Дагестан 83

58 Вологодская область 82

59 Псковская область 78

60 Рязанская область 75

61 Республика Ингушетия 74

62 Республика Крым 74

63 Республика Саха (Якутия) 73

64 Республика Северная Осетия-Алания 69

65 Республика Адыгея 65

66 Севастополь 63

67 Смоленская область 62

68 Курская область 61

69 Республика Мордовия 60

70 Карачаево-Черкесская Республика 57

71 Удмуртская Республика 56

72 Республика Чувашия 46

73 Чеченская Республика 41

74 Республика Марий Эл 40

75 Костромская область 34

76 Республика Хакасия 28

77 Ямало-Ненецкий автономный округ 24

78 Еврейская автономная область 20

79 Республика Алтай 17

80 Республика Калмыкия 14

81 Магаданская область 11

82 Камчатский край 11

83 Республика Тыва 10

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 601 300 случаев (+0,14%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,04% За последние сутки подтверждено 802 смерти: Москва 67

Санкт-Петербург 58

Московская область 41

Красноярский край 33

Челябинская область 26

Алтайский край 24

Воронежская область 22

Нижегородская область 21

Свердловская область 21

Республика Крым 20

Ростовская область 19

Республика Чувашия 19

Архангельская область 17

Волгоградская область 17

Самарская область 16

Иркутская область 15

Ставропольский край 14

Тюменская область 13

Рязанская область 12

Краснодарский край 12

Саратовская область 12

Ульяновская область 12

Омская область 12

Брянская область 11

Тамбовская область 11

Тульская область 11

Пермский край 11

Новосибирская область 11

Липецкая область 9

Ярославская область 8

Калининградская область 8

Псковская область 8

Астраханская область 8

Ханты-Мансийский автономный округ 8

Забайкальский край 8

Ивановская область 7

Вологодская область 7

Новгородская область 7

Республика Дагестан 7

Республика Бурятия 7

Владимирская область 6

Курская область 6

Орловская область 6

Смоленская область 6

Республика Башкортостан 6

Республика Татарстан 6

Оренбургская область 6

Белгородская область 5

Калужская область 5

Мурманская область 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Пензенская область 5

Приморский край 5

Республика Карелия 4

Ленинградская область 4

Севастополь 4

Республика Хакасия 4

Хабаровский край 4

Сахалинская область 4

Республика Адыгея 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Кировская область 3

Курганская область 3

Кемеровская область 3

Амурская область 3

Костромская область 2

Республика Калмыкия 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Саха (Якутия) 2

Республика Коми 1

Удмуртская Республика 1

Республика Алтай 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 313 817 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 949 человек: Москва 2238

Московская область 1392

Воронежская область 1371

Санкт-Петербург 1253

Самарская область 1023

Иркутская область 989

Пермский край 702

Пензенская область 682

Смоленская область 632

Ленинградская область 622

Нижегородская область 518

Владимирская область 517

Свердловская область 487

Челябинская область 462

Краснодарский край 445

Ставропольский край 444

Томская область 442

Красноярский край 392

Астраханская область 382

Республика Башкортостан 372

Ярославская область 363

Кемеровская область 332

Амурская область 331

Тверская область 324

Новосибирская область 311

Хабаровский край 309

Ростовская область 302

Алтайский край 300

Оренбургская область 284

Кировская область 265

Приморский край 243

Белгородская область 239

Волгоградская область 225

Архангельская область 214

Калининградская область 199

Тульская область 190

Республика Бурятия 169

Республика Карелия 151

Республика Мордовия 150

Удмуртская Республика 142

Забайкальский край 139

Калужская область 134

Саратовская область 122

Липецкая область 119

Омская область 109

Республика Коми 102

Кабардино-Балкарская Республика 92

Республика Саха (Якутия) 90

Ивановская область 89

Тюменская область 84

Республика Хакасия 84

Республика Адыгея 83

Брянская область 79

Республика Дагестан 79

Тамбовская область 77

Республика Крым 73

Курганская область 67

Ульяновская область 63

Курская область 62

Сахалинская область 59

Республика Татарстан 56

Мурманская область 54

Камчатский край 53

Вологодская область 52

Республика Ингушетия 49

Чеченская Республика 47

Ямало-Ненецкий автономный округ 45

Карачаево-Черкесская Республика 42

Ханты-Мансийский автономный округ 37

Орловская область 34

Псковская область 34

Республика Чувашия 34

Республика Северная Осетия - Алания 26

Магаданская область 26

Новгородская область 24

Республика Алтай 19

Республика Тыва 17

Республика Калмыкия 16

Республика Марий Эл 16

Рязанская область 14

Севастополь 13

Костромская область 8

Ненецкий автономный округ 8

Еврейская автономная область 8

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 623 677. Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19