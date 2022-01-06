За сутки в России подтверждено 15 316 случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 10,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2357
- 2 Санкт-Петербург 1286
- 3 Московская область 742
- 4 Краснодарский край 411
- 5 Свердловская область 390
- 6 Челябинская область 365
- 7 Пермский край 301
- 8 Алтайский край 293
- 9 Ростовская область 293
- 10 Новосибирская область 286
- 11 Красноярский край 284
- 12 Кемеровская область 269
- 13 Приморский край 261
- 14 Хабаровский край 260
- 15 Иркутская область 253
- 16 Республика Башкортостан 229
- 17 Омская область 219
- 18 Самарская область 209
- 19 Тульская область 205
- 20 Ленинградская область 201
- 21 Ярославская область 195
- 22 Тверская область 192
- 23 Волгоградская область 191
- 24 Ставропольский край 184
- 25 Кировская область 183
- 26 Пензенская область 182
- 27 Саратовская область 181
- 28 Нижегородская область 180
- 29 Тамбовская область 176
- 30 Воронежская область 175
- 31 Брянская область 174
- 32 Владимирская область 173
- 33 Амурская область 172
- 34 Архангельская область 160
- 35 Тюменская область 152
- 36 Липецкая область 138
- 37 Астраханская область 133
- 38 Республика Бурятия 125
- 39 Калининградская область 125
- 40 Ивановская область 120
- 41 Белгородская область 113
- 42 Томская область 112
- 43 Республика Карелия 111
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 105
- 45 Новгородская область 101
- 46 Орловская область 101
- 47 Мурманская область 100
- 48 Курганская область 98
- 49 Калужская область 97
- 50 Оренбургская область 94
- 51 Республика Татарстан 91
- 52 Ульяновская область 90
- 53 Сахалинская область 89
- 54 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 55 Забайкальский край 87
- 56 Республика Коми 83
- 57 Республика Дагестан 83
- 58 Вологодская область 82
- 59 Псковская область 78
- 60 Рязанская область 75
- 61 Республика Ингушетия 74
- 62 Республика Крым 74
- 63 Республика Саха (Якутия) 73
- 64 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 65 Республика Адыгея 65
- 66 Севастополь 63
- 67 Смоленская область 62
- 68 Курская область 61
- 69 Республика Мордовия 60
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 57
- 71 Удмуртская Республика 56
- 72 Республика Чувашия 46
- 73 Чеченская Республика 41
- 74 Республика Марий Эл 40
- 75 Костромская область 34
- 76 Республика Хакасия 28
- 77 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- 78 Еврейская автономная область 20
- 79 Республика Алтай 17
- 80 Республика Калмыкия 14
- 81 Магаданская область 11
- 82 Камчатский край 11
- 83 Республика Тыва 10
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 601 300 случаев (+0,14%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,04%
За последние сутки подтверждено 802 смерти:
- Москва 67
- Санкт-Петербург 58
- Московская область 41
- Красноярский край 33
- Челябинская область 26
- Алтайский край 24
- Воронежская область 22
- Нижегородская область 21
- Свердловская область 21
- Республика Крым 20
- Ростовская область 19
- Республика Чувашия 19
- Архангельская область 17
- Волгоградская область 17
- Самарская область 16
- Иркутская область 15
- Ставропольский край 14
- Тюменская область 13
- Рязанская область 12
- Краснодарский край 12
- Саратовская область 12
- Ульяновская область 12
- Омская область 12
- Брянская область 11
- Тамбовская область 11
- Тульская область 11
- Пермский край 11
- Новосибирская область 11
- Липецкая область 9
- Ярославская область 8
- Калининградская область 8
- Псковская область 8
- Астраханская область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Забайкальский край 8
- Ивановская область 7
- Вологодская область 7
- Новгородская область 7
- Республика Дагестан 7
- Республика Бурятия 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Орловская область 6
- Смоленская область 6
- Республика Башкортостан 6
- Республика Татарстан 6
- Оренбургская область 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Мурманская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Пензенская область 5
- Приморский край 5
- Республика Карелия 4
- Ленинградская область 4
- Севастополь 4
- Республика Хакасия 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Республика Адыгея 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Кировская область 3
- Курганская область 3
- Кемеровская область 3
- Амурская область 3
- Костромская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Республика Коми 1
- Удмуртская Республика 1
- Республика Алтай 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 313 817 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 949 человек:
- Москва 2238
- Московская область 1392
- Воронежская область 1371
- Санкт-Петербург 1253
- Самарская область 1023
- Иркутская область 989
- Пермский край 702
- Пензенская область 682
- Смоленская область 632
- Ленинградская область 622
- Нижегородская область 518
- Владимирская область 517
- Свердловская область 487
- Челябинская область 462
- Краснодарский край 445
- Ставропольский край 444
- Томская область 442
- Красноярский край 392
- Астраханская область 382
- Республика Башкортостан 372
- Ярославская область 363
- Кемеровская область 332
- Амурская область 331
- Тверская область 324
- Новосибирская область 311
- Хабаровский край 309
- Ростовская область 302
- Алтайский край 300
- Оренбургская область 284
- Кировская область 265
- Приморский край 243
- Белгородская область 239
- Волгоградская область 225
- Архангельская область 214
- Калининградская область 199
- Тульская область 190
- Республика Бурятия 169
- Республика Карелия 151
- Республика Мордовия 150
- Удмуртская Республика 142
- Забайкальский край 139
- Калужская область 134
- Саратовская область 122
- Липецкая область 119
- Омская область 109
- Республика Коми 102
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Республика Саха (Якутия) 90
- Ивановская область 89
- Тюменская область 84
- Республика Хакасия 84
- Республика Адыгея 83
- Брянская область 79
- Республика Дагестан 79
- Тамбовская область 77
- Республика Крым 73
- Курганская область 67
- Ульяновская область 63
- Курская область 62
- Сахалинская область 59
- Республика Татарстан 56
- Мурманская область 54
- Камчатский край 53
- Вологодская область 52
- Республика Ингушетия 49
- Чеченская Республика 47
- Ямало-Ненецкий автономный округ 45
- Карачаево-Черкесская Республика 42
- Ханты-Мансийский автономный округ 37
- Орловская область 34
- Псковская область 34
- Республика Чувашия 34
- Республика Северная Осетия - Алания 26
- Магаданская область 26
- Новгородская область 24
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 17
- Республика Калмыкия 16
- Республика Марий Эл 16
- Рязанская область 14
- Севастополь 13
- Костромская область 8
- Ненецкий автономный округ 8
- Еврейская автономная область 8
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 623 677.