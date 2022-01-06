МЧС взяло на контроль места рождественских богослужений

Сотрудники МЧС России проверили места богослужений. Всего взяты на учет более 10,6 тысяч мест проведения массовых рождественских мероприятий.

Сотрудниками государственного пожарного надзора организована профилактическая работа. Для обеспечения безопасности в новогодние и рождественские праздники задействованы силы и средства МЧС России в составе более 86 тысяч человек и около 17 тысяч единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС

"При обрядах используется открытый огонь свечей, помещения украшаются еловыми ветками. В таких условиях малейшая искра может обернуться большим пожаром. Чтобы праздник прошел без происшествий, заблаговременно все культовые учреждения посещают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. В преддверии праздника все места проведения религиозных мероприятий взяты на особый контроль МЧС России. Проверены наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделено свободному доступу к эвакуационным выходам. Также проведены беседы и инструктажи с персоналом культовых учреждений.

Кроме того, в праздничную ночь на территории храмов будут организованы дежурства". - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.