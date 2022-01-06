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06.01.2022 16:06
Рубрика: Власть

МЧС взяло на контроль места рождественских богослужений

Текст: Тимофей Борисов
Сотрудники МЧС России проверили места богослужений. Всего взяты на учет более 10,6 тысяч мест проведения массовых рождественских мероприятий.
Фото: пресс-служба МЧС Фото: пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС

Сотрудниками государственного пожарного надзора организована профилактическая работа. Для обеспечения безопасности в новогодние и рождественские праздники задействованы силы и средства МЧС России в составе более 86 тысяч человек и около 17 тысяч единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
МЧС рекомендует выключать ночью гирлянды на елках

"При обрядах используется открытый огонь свечей, помещения украшаются еловыми ветками. В таких условиях малейшая искра может обернуться большим пожаром. Чтобы праздник прошел без происшествий, заблаговременно все культовые учреждения посещают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. В преддверии праздника все места проведения религиозных мероприятий взяты на особый контроль МЧС России. Проверены наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделено свободному доступу к эвакуационным выходам. Также проведены беседы и инструктажи с персоналом культовых учреждений.

Кроме того, в праздничную ночь на территории храмов будут организованы дежурства". - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

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