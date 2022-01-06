Российские подразделения в составе ОДКБ прибыли в Казахстан

Российские подразделения, входящие в состав контингента ОДКБ, уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. Кроме российских подразделений в состав миротворческих сил Организации вошли подразделения Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Как подчеркнули в секретариате ОДКБ, основными задачами миротворцев ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов. Кроме того коллективные миротворческие силы будут оказывать содействие силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки.

Как сообщается на сайте ОДКБ, для комплектования миротворческих сил ОДКБ государства ­- члены Организации в соответствии со своим законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ это - специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами - членами Организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Общая численность миротворческих сил составляет около 3 600 человек.