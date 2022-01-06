Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных за рубежом банд

В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждают, что получили обращение Казахстана об оказании помощи.

В направленном документе подчеркивается, что ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

"Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении коллективных миротворческих сил в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - заявили в секретариате ОДКБ.