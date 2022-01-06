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Смартфоны BlackBerry "умерли" навсегда

Текст:   Антон Благовещенский
06.01.2022,  
12:23
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания BlackBerry официально прекратила поддержку своих некогда популярных защищенных смартфонов. Все девайсы, работающие на BlackBerry 7.1 и BlackBerry 10, фактически станут бесполезны.

С 4 января 2020 года отключены такие сервисы, как BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry Blend и другие.

Как пишет ZDNet, что пользователи устройств BlackBerry не смогут совершать звонки, принимать и отправлять SMS и сообщения в фирменном мессенджере, получать доступ к электронной почте и другим сервисам.

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Сама компания объявила о намерении сосредоточиться на разработке программных продуктов для информационной безопасности.

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