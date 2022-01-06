СМИ: В центре Алма-Аты началась операция против участников беспорядков

В Алма-Ате в рамках антитеррористической операции на площадь перед мэрией прибыли военные, которые предпринимают действия по "зачистке" территории от зачинщиков беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что утром на площадь подъехали десятки агрессивно настроенных вооруженных людей. Через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли порядка 300 военных, одинаково экипированных в зеленый камуфляж и маски. Они начали окружать площадь по периметру, выдавливая гражданских за оцепление.

Позже началась стрельба внутри кольца. При этом военные стреляли в воздух.

В ночь на четверг комендатура Алма-Аты сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.