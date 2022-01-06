Справка "РГ": Экономика Казахстана и ее связь с Россией

Экономику Казахстана можно назвать преимущественно сырьевой, при этом в последние годы страна заметно нарастила не только долю экспорта, но и импорта. Большое число товарных позиций вывозится Казахстаном в Россию. Удачное географическое расположение позволяет стране продолжить наращивать вывоз товаров и ресурсов, в основном в страны СНГ. Подробнее об устройстве экономики Казахстана и ее связи с Россией - в справке "Российской газеты".

Торговые связи у Казахстана есть со 170 странами мира, внешняя торговля в структуре ВВП по методике Всемирного банка составляет более 60%. Основные торговые партнеры - Россия (удельный вес в общем товарообороте - почти 22%), следом идут Китай (18%), Италия и Южная Корея (8,9% и 6,9% соответственно), а также Нидерланды, Турция, Узбекистан, Франция, Индия и Германия (2,4-4%).

Внешнеторговая деятельность Казахстана в последние пять лет претерпела изменения: растет не только доля экспорта, но и импорта. Импортируются в основном машины, оборудование и транспорт, приборы и аппараты, продукция химической и легкой промышленности, а также продовольствие и сельхозсырье. Почти все эти позиции экспортирует в Казахстан Россия. Кроме того, РФ поставляет туда древесину и целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные металлы и камни.

На экспорт из Казахстана идут нефть, газ, руда, пшеница, медь и медные катоды, уран, металлопрокат стали, нефтепродукты и необработанный цинк. В целом доля минеральной продукции, в том числе топливно-энергетических товаров, в структуре экспорта страны составляла 58% по итогам 2020 года, металлов и изделий из них - 16%, следует из данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана. В Россию Казахстан поставляет практически те же товарные позиции, что и импортирует: минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукцию химпрома.

Последние 20 лет между Россией и Казахстаном действует соглашение о транзите казахстанской нефти на мировые рынки через РФ. Основной объем транзитного экспорта углеводородов идет по нефтепроводам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийска и по нефтепроводу Атырау - Самара. Также Россия и Казахстан создали несколько совместных предприятий по добыче и обогащению урана (Казахстан - один из крупнейших в мире производителей природного урана).

Экономику Казахстана можно охарактеризовать как преимущественно сырьевую, доля выпуска товаров высокого передела там невелика. Почти 70% экспортных потоков идут из четырех точек - Атырауской и Карагандинской области (по 18-20%), городов Алма-Ата и Нур-Султан (23% и 6% соответственно). Большинство предпринимателей поставляют свою продукцию в собственные или соседние регионы страны, а помимо внутреннего рынка экспортом продукции занимаются лишь 2% предприятий.

С учетом удачного географического расположения, у Казахстана есть возможность наращивания экспорта в страны СНГ. В декабре прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что для интенсификации экспортных потоков планируется строительство четырех дополнительных трансграничных хабов, из которых два будут на границе с Россией и по одному - на границе с Узбекистаном и Киргизией.