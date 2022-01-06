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06.01.2022 11:40
Рубрика: Общество

Священник дал советы, как встретить Рождество в пандемию

Текст: Владимир Емельяненко

В ночь перед Рождеством тем, кто по традиции идет на праздничное богослужение, "важно помнить, что меры предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, нужно соблюдать и в храме", отметил главный редактор православного молодежного журнала "Наследник", протоиерей Максим Первозванский.
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Он напомнил, что не только COVID-19, но и сезонные вирусные инфекции опасны. "Поэтому, - заметил священнослужитель, - если вы чувствуете признаки простудного заболевания, пожалуйста, не появляйтесь в местах, где вы можете заразить других людей, воздержитесь от посещения родных, близких, от посещения богослужений, потому что ваше желание оказаться на празднике может обернуться проблемами и горем для других людей".

У кого нет признаков какого-либо заболевания, он напомнил, что для всех в силе остаются рекомендации пока не целовать иконы, "ограничиться почтительным поклонением, соблюдать социальную дистанцию".

Также протоиерей Максим Первозванский напомнил о том, что есть определенные категории людей, которые, к сожалению, по разным причинам воздерживаются от вакцинации. Их он попросил посетить службу не в саму Рождественскую ночь, а в другие дни, чтобы тоже приобщиться к радости Рождества в храме, но в менее многолюдное время. "Святки будут длиться до Крещенского сочельника, - напомнил священник, - и можно выбрать время для посещения храма".

"Если вы здоровы, вакцинированы, то никаких особых причин не собираться вместе с родными, близкими и друзьями я не вижу", - заключил в интервью радио Sputnik протоиерей Максим Первозванский.

Общество Религия Празднование Православного Рождества

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