Талибы призвали к миру в Казахстане

Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало все стороны конфликта в Казахстане к диалогу.

"Афганистан внимательно следит за ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране, - отмечается в сообщении в Twitter. - Призываем решить существующие проблемы путем диалога и взаимопонимания".

Также в заявлении подчеркивается, что "безопасность и политическая стабильность в регионе являются основным условием для развития экономики и торговли, а также для благополучия населения".