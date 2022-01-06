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06.01.2022 20:30
Рубрика: Общество

Телеканалы "Россия" и Первый стали самыми популярными каналами в 2021 году

Текст: Владимир Емельяненко

Телеканал "Россия" в шестой раз подряд стал самым популярным телеканалом страны, второе место занял Первый канал. Таковы данные социологического исследования Mediascope.

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По данным Mediascope, средняя доля аудитории канала "Россия" в 2021 году составила 12,9% с ростом в 4% за год. Правда, в большой тройке лидеров среднегодовая доля аудитории у двух других телеканалов снизилась: у Первого до 10,2% (снижение на 2,9%), у НТВ до 8,6% (снижение на 8,5%).

При этом праймовый выпуск "Вестей" на канале "Россия", занимая первое место, третий год подряд сохранил небольшой прирост аудитории. Средняя доля программы "Время" на Первом канале снизилась на 2,5%. Праймовый выпуск программы "Сегодня" на НТВ после заметного роста в 2020 году, в 2021 году потерял много - 27,1% аудитории.

На телеканале "Россия" среди ежедневных информационно-дискуссионных ток-шоу лидируют "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Также отмечается, что в топ лучших информационных форматов вошли "Вести недели с Дмитрием Киселевым", "Вести в субботу" Сергея Брилева и эксклюзивная программа "Москва. Кремль. Путин".

В сегменте равлекательных программ по итогам 2021 года две первые позиции заняли ток-шоу "Пусть говорят" и "На самом деле" на Первом канале. Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России" вышла на третье место. А проект "Привет, Андрей" тоже на канале "Россия" стал самым популярным из развлекательных ток-шоу, выходящих раз в неделю.

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