Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане

Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам поручено осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих, а администрациям регионов - обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

Кроме того, правительству поручается стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры и приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов. Также создается комиссия по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков. В поручении Нацбанку указывается о необходимости обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.