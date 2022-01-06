Ученые: Метастазы в печень блокируют иммунную систему онкобольных

Метастазы в органы существенно ухудшают прогноз для пациентов с онкологическими заболеваниями, но, как выяснили американские ученые, особенно внимательными стоит быть, когда новообразования появляются в печени.

Как следует из публикации в журнале Clinical Cancer Research, подготовленной исследовательской группой из Калифорнийского университета, а также университетов Мичигана и Мэриленда, недавно было установлено, что метастазы в печень оказывают влияние на иммунитет. В частности, было установлено, что иммунный ответ у пациентов с метастазами в печень при некоторых видах рака составляет всего 16 процентов, а без новообразований в печени этот показатель доходит до 40 процентов. Как следствие, при поражении печени меньше оказывается и срок жизни пациентов.

Американские ученые в своем исследовании отмечают, что шансы на спасение пациентов с метастазами в печень есть. Но борьба эта непростая. В своем исследовании они анализируют несколько методов избавления от метастазов в этом органе, включая традиционные операции, лучевую и крио- терапию. Эти методы, выяснили ученые, могут оказаться эффективными в сочетании с иммунотерапией. Иммунотерапия часто применяется при неоперабельных видах рака и выполняет часто поддерживающую функцию, но в случае с метастазами в печень, она может помочь при использовании радикальных методов лечения.

Когда метастазы из печени удалены, выяснили ученые, орган вновь получает способность модулировать системный противоопухолевый иммунитет. Авторы исследования связывают это с тем, что печень сама по себе удивительный орган, способный к быстрой регенерации. Но пока, отмечают ученые, вопросов больше, чем ответов. В частности, ученым, изучающим течение онкозаболеваний, предстоят масштабные исследования, которые призваны установить оптимальную схему подавления метастазов с одновременным лечением основного вида рака и поддержанием иммунитета пациента в этот непростой период.