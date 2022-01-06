Ученым доступны гранты до 90 млн рублей в рамках нацпроекта "Наука и университеты"

Благодаря нацпроекту, стартовавшему в 2019 году, началось строительство университетских кампусов мирового уровня, реконструируются старые и возводятся новые общежития для студентов и аспирантов. В вузах и научных организациях закупается новое оборудование - открыто 120 новых молодежных лабораторий. Кроме того, появилось 1,2 тыс. ставок научных сотрудников для молодых ученых.
Также одно из самых востребованных направлений - программа "Мегагрантов", по которой ученые, представив перспективный проект, могут получить на его разработку до 90 млн рублей.
Согласно результатам опроса, о нацпроекте на сегодняшний день знают 72% россиян (участников опроса) - на 3% больше, чем годом ранее.
"Среди участников 28% считают, что государство стало больше поддерживать молодых ученых, в июне 2021 года такого мнения придерживались 23% опрошенных", - отметила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта "Наука и университеты" Кристина Саблина.
В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.