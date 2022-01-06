Ученым доступны гранты до 90 млн рублей в рамках нацпроекта "Наука и университеты"

Гранты на перспективные разработки для молодых ученых, строительство кампусов вузов, переоснащение научных институтов - наиболее узнаваемые направления национального проекта "Наука и университеты" по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты" в соцсетях.

Благодаря нацпроекту, стартовавшему в 2019 году, началось строительство университетских кампусов мирового уровня, реконструируются старые и возводятся новые общежития для студентов и аспирантов. В вузах и научных организациях закупается новое оборудование - открыто 120 новых молодежных лабораторий. Кроме того, появилось 1,2 тыс. ставок научных сотрудников для молодых ученых.

Также одно из самых востребованных направлений - программа "Мегагрантов", по которой ученые, представив перспективный проект, могут получить на его разработку до 90 млн рублей.

Согласно результатам опроса, о нацпроекте на сегодняшний день знают 72% россиян (участников опроса) - на 3% больше, чем годом ранее.

"Среди участников 28% считают, что государство стало больше поддерживать молодых ученых, в июне 2021 года такого мнения придерживались 23% опрошенных", - отметила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта "Наука и университеты" Кристина Саблина.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.