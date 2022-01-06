Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков

В квартире на Дмитровском шоссе в Москве на 72 году жизни скончался актёр театра и кино Михаил Бычков.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на сына Бычкова, актёр с супругой в новогоднюю ночь отправились в гости праздновать - идти было недалеко, в соседний подъезд. Алкоголь почти не употребляли - только шампанское под бой курантов. Встретив 2022 год, вернулись в квартиру жены и легли спать. К сожалению, Михаил Анатольевич больше не проснулся.

"Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне", - рассказал источник в правоохранительных органах.

В послужном списке Бычкова - несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной, а также свыше четырёх десятков появлений на экране, включая роли в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "12 стульев" Захарова, "Борис Годунов", "Убить дракона", "Дерсу Узала" и другие.