Новости

Умерла скандально известная актриса Джоди Бэбидол 16:51
Умер режиссер детского кино Януш Ленски 16:44
Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме 16:35
Умер издатель Мирослав Ковальский, "открывший" "Ведьмака" 16:29
Трейлер: Netflix снял боевик с Маргаритой Левиевой и Стасей Милославской 16:22

Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков

Новости
    06.01.2022, 16:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В квартире на Дмитровском шоссе в Москве на 72 году жизни скончался актёр театра и кино Михаил Бычков.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на сына Бычкова, актёр с супругой в новогоднюю ночь отправились в гости праздновать - идти было недалеко, в соседний подъезд. Алкоголь почти не употребляли - только шампанское под бой курантов. Встретив 2022 год, вернулись в квартиру жены и легли спать. К сожалению, Михаил Анатольевич больше не проснулся.

"Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне", - рассказал источник в правоохранительных органах.

В послужном списке Бычкова - несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной, а также свыше четырёх десятков появлений на экране, включая роли в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "12 стульев" Захарова, "Борис Годунов", "Убить дракона", "Дерсу Узала" и другие.

Новости

Рэпер Traxamillion умер в 42 года 12:35
Сцену с "мистером Бигом" убрали из финала первого сезона "И просто так" 12:16
Актриса из сериала "Зов ада" Ким Ми Су умерла в 29 лет 11:54
Актриса из "Скорой помощи" Джоан Коуплэнд умерла на 100-м году жизни 11:38
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Владимир Городничев 04.01.2022
В Петербурге умерла режиссер "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай 01.01.2022
Умер режиссер "Ералаша" Владимир Гориккер 31.12.2021
⧣ утраты
Фото: kinopoisk.ru
Умер создатель "Пиратов Карибского моря" Джей Вулперт 10:52
Актер из шоу Кевина Смита Роберт Брюс найден мертвым на складе 04.01.2022
Умер актер и режиссер Анатолий Романюк 04.01.2022
⧣ экранизации
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Сергей Сакания 01.01.2022
Вышел новогодний спецвыпуск "Постановки" с Теннантом и Шином 01.01.2022
Умер автор детективов Эндрю Ваксс 31.12.2021