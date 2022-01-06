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06.01.2022 12:02
Рубрика: Власть

В 2022 году в войска начнут поставлять комплексы ПВО "Гибка-С"

Текст: Юрий Гаврилов
В этом году в войска впервые начнут поступать взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны сверхмалой дальности "Гибка-С". Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени", - отметили в ведомстве.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Известно, что зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" малой дальности предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками, крылатыми ракетами и системами высокоточного оружия, летящими на малых и предельно малых высотах. Это средство ПВО можно применять в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".

Ранее сообщалось, что благодаря радиолокационной станции 1Л122 "Гармонь" этот комплекс может обнаружить цель на дистанции 40 километров и уничтожать воздушные объекты, летящие на низких высотах со скоростью до 400 метров в секунду. При этом используются переносные зенитки "Верба" и "Игла", способные поразить цель на дистанции до 6 километров.

На испытаниях установленный на бронеавтомобиле "Тигр" комплекс "Гибка-С" продемонстрировал способность поражать воздушные цели в ходе движения. Стрельбу он тогда вел на скорости порядка 30 километров в час. Также известно, что в движении машина управления этого комплекса ПВО может поддерживать связь с боевыми машинами на дистанции не менее восьми километров.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ также сообщили, что в этом году в военные округа продолжат поставлять современные переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", имеющие высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.

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