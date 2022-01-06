В Алма-Ате погромщики окружили две клинические больницы

Вооруженные бунтовщики заблокировали две клинические больницы в Алма-Ате, сообщает государственное телевидение Казахстана. Они не допускают к рабочим местам медицинский персонал и не пропускают пациентов.

"Сегодня утром бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номером 1 и 7. По информации комендатуры Алма-Аты, террористы не пропускают в больницы пациентов, врачей и медперсонал, тем самым ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан", - сообщает ТАСС со ссылкой на ТВ.