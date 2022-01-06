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06.01.2022 12:10
Рубрика: Власть

В августе Северный флот проведет в Арктике ряд учений

Текст: Юрий Гаврилов

Пресс-служба Северного флота сообщила, что в этом году арктическая группировка СФ, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, в ходе очередного похода обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути.

Фото: Минобороны РФ
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"Североморцы отправятся в традиционный, одиннадцатый поход в начале августа и отработают в Арктике ряд боевых учений. Обеспечивать отряд боевых кораблей будут суда вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота", - уточнили в штабе флота. Там рассказали, что в этом походе морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не используемые военными участки побережья арктических островов и континента.

Кроме того, значительное внимание североморцы уделят отработке взаимодействия с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району и проведению совместных учений.

Отдельными элементами похода станет операция оказанию помощи судну, условно потерпевшему аварию в арктических морях, и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.

Напомним, что ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2022 году перед Военно-морским флотом России стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил и войск ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет также подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок.

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