В августе Северный флот проведет в Арктике ряд учений

Пресс-служба Северного флота сообщила, что в этом году арктическая группировка СФ, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, в ходе очередного похода обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути.

"Североморцы отправятся в традиционный, одиннадцатый поход в начале августа и отработают в Арктике ряд боевых учений. Обеспечивать отряд боевых кораблей будут суда вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота", - уточнили в штабе флота. Там рассказали, что в этом походе морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не используемые военными участки побережья арктических островов и континента.

Кроме того, значительное внимание североморцы уделят отработке взаимодействия с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району и проведению совместных учений.

Отдельными элементами похода станет операция оказанию помощи судну, условно потерпевшему аварию в арктических морях, и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.

Напомним, что ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2022 году перед Военно-морским флотом России стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил и войск ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет также подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок.