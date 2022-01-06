В ЕР назвали протесты в Казахстане вооруженным мятежом Исламских боевиков

Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа. Он указал на то, что в страну пришли хорошо подготовленные исламские боевики.

"Мы сейчас стоим на грани создания очага, в котором исламские террористы будут сеять террор, разрушения и смерть", - отметил Васильев.

Васильев также сообщил, что поступила информация, что двое сотрудников правоохранительных органов в Казахстане обезглавлены​​​. "Такая крайняя форма жестокости", - сказал он.

Он также добавил, что на ситуацию в Казахстане должно обратить внимание все мировое сообщество.