В Японии вернут антиковидные ограничения

В Японии фиксируются резкий рост распространения коронавируса среди местного населения. Власти сразу нескольких префектур планируют ужесточить антиковидные ограничения в самое ближайшее время.

Как отмечает телерадиокомпания NHK, на территории островного государства 6 января зарегистрировано более четырех тысяч новых случаев заражения COVID-19. В последний раз схожие показатели на территории страны можно было наблюдать в середине сентября прошлого года.

Наибольшее число заразившихся обнаружено на самом южном японском острове Окинава (981 человек), в столичном Токио (641 человек), крупном мегаполисе Осака (505 человек) и префектуре Хиросима (273 человека).

Губернаторы префектур Окинава и Хиросима уже обратились к правительству с просьбой усилить на территории их регионов противоэпидемические меры.

Одной из причин очередных вспышек коронавируса в Стране восходящего солнца стали дислоцированные на японской территории американские военнослужащие, которые до недавнего времени были не обязаны проходить ПЦР-тестирование перед прибытием на территорию островного государства. Кроме того, многие из солдат и офицеров США пренебрегали соблюдением элементарных санитарных норм, среди которых, к примеру, ношение гигиенических масок.

В этой связи министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе состоявшегося 6 января телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал усилить антиковидные меры на американских базах в Японии, в том числе ограничить выход военнослужащих за пределы объектов.