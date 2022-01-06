Новости

В Казахстане освобождена администрация Жамбылской области 13:43
Киргизский парламент не смог собрать кворум для заседания по ситуации в Казахстане 13:20
Хроника 6 января: Как Америка примерила статус "банановой республики" 13:18
Власти Киргизии эвакуируют соотечественников из Казахстана 13:14
Погромщики напали на офисы телеканалов в Алма-Ате 12:56
Международный кинофестиваль "Сандэнс" пройдет только онлайн 12:51
В Японии вернут антиковидные ограничения 12:49
Эксперт назвала лиц с высоким риском тяжелого течения флурона 12:33
Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13 12:31
Лукашенко определил задачи Года исторической памяти в Беларуси 12:19
В августе Северный флот проведет в Арктике ряд учений 12:10
Оперштаб: В Москве выявлено 2 357 новых случаев COVID-19 11:52
Опрос: каждый пятый хотя бы раз покупал курсы блогеров 11:48
В Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов 11:44
Видео: Как в горах Сочи встретили туристов в первые дни нового года 11:39
Китай рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане 11:28
Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в Рождественскую ночь 11:21
В Алма-Ате погромщики окружили две клинические больницы 11:18
Кабмин рассмотрит переселение из аварийного жилья с непогашенной ипотекой 11:18
В Тульской области 21 человек пострадал в результате массовых ДТП 11:09
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус 11:06
Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве построят четыре скоропомощных комплекса 10:58
Путин поручил правительству принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь 10:55
Путин поручил представить предложения об обеспечении лекарствами детей 10:51
Правительство направит более 6 млрд рублей на строительство спортивных объектов 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 12:49
Рубрика: В мире

В Японии вернут антиковидные ограничения

Текст: Александр Ленин

В Японии фиксируются резкий рост распространения коронавируса среди местного населения. Власти сразу нескольких префектур планируют ужесточить антиковидные ограничения в самое ближайшее время.

Фото: Константин Завражин/РГ
Врач проанализировал основные мифы о вакцинации против коронавируса

Как отмечает телерадиокомпания NHK, на территории островного государства 6 января зарегистрировано более четырех тысяч новых случаев заражения COVID-19. В последний раз схожие показатели на территории страны можно было наблюдать в середине сентября прошлого года.

Наибольшее число заразившихся обнаружено на самом южном японском острове Окинава (981 человек), в столичном Токио (641 человек), крупном мегаполисе Осака (505 человек) и префектуре Хиросима (273 человека).

Губернаторы префектур Окинава и Хиросима уже обратились к правительству с просьбой усилить на территории их регионов противоэпидемические меры.

Одной из причин очередных вспышек коронавируса в Стране восходящего солнца стали дислоцированные на японской территории американские военнослужащие, которые до недавнего времени были не обязаны проходить ПЦР-тестирование перед прибытием на территорию островного государства. Кроме того, многие из солдат и офицеров США пренебрегали соблюдением элементарных санитарных норм, среди которых, к примеру, ношение гигиенических масок.

В этой связи министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе состоявшегося 6 января телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал усилить антиковидные меры на американских базах в Японии, в том числе ограничить выход военнослужащих за пределы объектов.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания
Politico: Демократы в сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку-2"
Нацбанк Казахстана сообщил о приостановке деятельности финансовых организаций
Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей
МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"
Израиль вновь откроет границы для туристов