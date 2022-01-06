В Италии ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 50 лет

Правительство Италии ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для лиц старше 50 лет, об этом сообщила пресс-служба Палаццо Киджи.

На сегодняшний день на Апеннинах 78% населения полностью вакцинированы от коронавируса, 7% людей в возрасте старше 50 лет еще не привиты, а в некоторых регионах этот показатель достигает более 10%.

Решение, которое коснется как работающих, так и безработных граждан, а также резидентов Италии, было принято в связи резким ростом заболевания, вызванного омикрон-штаммом. Так 5 января COVID-19 диагностировали у 190 тыс. человек. При этом давление на отделения интенсивной терапии в некоторых регионах, таких как Лигурия и Калабрия, выросло до 32-33%. В Палермо возобновил работу полевой ковидный госпиталь.

"Наша цель - замедлить рост кривой заражений и мотивировать итальянцев, которые еще не были вакцинированы, пойти на этот шаг", - объяснил решение Кабмина премьер-министр страны Марио Драги.

За невыполнение данного постановления работающих итальянцев старше 50-ти ожидает приостановление контракта, а их нетрудоустроенных сверстников - административные санкции.