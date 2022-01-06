В "Молодой гвардии" выйдет биография Шолохова, написанная Прилепиным

Издательство "Молодая гвардия" в наступившем году отметит столетний юбилей. И это без ложной скромности важнейшее культурное событие. Какими новыми книгами будет удивлять в наступившем году старейшее российское издательство? Чьи биографии пополнят легендарную серию с вековой историей "Жизнь замечательных людей"?

О самых ожидаемых книгах наступившего года, которые непременно поборются за любовь читателей, признание критиков и главные литературные премии, "Российской газете" рассказала первый заместитель главного редактора "Молодой гвардии" Мария Залесская:

- В следующем году издательство "Молодая гвардия" отметит 100-летие. Мы одно из старейших издательств России и с присущей нам скромностью считаем, что эта дата имеет общекультурное значение для нашей страны. К книгам, которые выйдут в юбилейный год, будет приковано особенное внимание.

Начну с нашего проверенного автора, режиссера, драматурга и обладателя премии "ТЭФИ" Дмитрия Минченка. У нас уже вышла его биография Исаака Дунаевского, и теперь мы переиздаем ее в сильно переработанном варианте. Называться она будет "Красная Моцарт". Пусть вас не удивляет созвучие с названием спектакля, который шел во МХАТе, спектакль был во многом рожден из этой книги. Но с не меньшим нетерпением мы ждем новую книгу автора - биографию Марка Шагала, которая будет подана в неожиданном, скажем так, режиссерско-драматическом ключе. Эта книга обречена стать событием, особенно учитывая дар Дмитрия Минченка превращать свои книги в спектакли.

Еще одна долгожданная книга - биография Петра Ильича Чайковского, которую пишет Ада Айнбиндер, дочь легендарной хранительницы архива Чайковского в Клину Полины Ефимовны Вайдман. Ада продолжила дело матери. Ее книга непременно станет событием в культурной жизни и откроет ранее неизвестные страницы из жизни композитора, одного из самых популярных в мире. Кстати, в Японии его даже считают своим народным композитором!

Писателя Захара Прилепина представлять не нужно. В новом году мы ждем от него биографию Михаила Шолохова и надеемся на не меньший успех, чем был у его Есенина.

Фото: Егоров Василий/ТАСС

Нельзя не упомянуть Олега Трушина, который написал для нас биографию Федора Абрамова, а сейчас готовит биографию Константина Паустовского. Трушин - невероятно скрупулезный автор, который каждую дату, каждый факт пропускает через себя и часами сидит в архивах, докапываясь до истины. Он ничего не берет на веру, все перепроверяет - его книги можно назвать поистине историческими.

Продолжаем работать с нашими проверенными авторами-молодогвардейцами, такими как Ольга Елисеева. Ее перу принадлежат ставшие знаменитыми биографии Екатерины II и Григория Потемкина. XVIII и XIX века - это ее время, она его не просто изучает, можно сказать, она в нем живет. И вот мы готовим к печати ее новый труд, не совсем обычный и внесерийный, но не менее захватывающий и полный тайн. "Маски Пиковой дамы" - разгадки тайн Александра Пушкина. Автору, поверьте мне, есть что рассказать, потому что она исследовала обширнейший материал и повествует об этом легким художественным языком.

Наш маститый автор Людмила Сараскина также не нуждается в представлении. Ее биографию Достоевского мы сейчас переиздаем вместе с новой книгой, посвященной Аполлинарии Сусловой, музе Достоевского и жене Розанова. Кстати, биография Василия Розанова у нас только что вышла в авторстве Алексея Варламова. Книга получилась совершенно изумительная. И вот теперь "Аполлинария Суслова" закольцовывает тему и Розанова, и Достоевского. Говорить о таланте писателя и исследователя Людмилы Сараскиной не приходится, ее все прекрасна знают и любят. Она - наша муза.

"Молодая гвардия" славится не только тем, что издает книги о российской истории, но и обращается к истории мировой. В новом году у нас выйдет биография Отто фон Бисмарка, которую пишет крупнейший и признанный специалист по Бисмарку Николай Власов. Надеемся, что эта книга станет событием не только у нас, но и в Германии. Будем стараться представить ее в том числе и на Франкфуртской книжной ярмарке. Могу вам только одно сказать: такой полной и достоверной биографии Бисмарка на русском языке еще не было.

Завершу свой краткий обзор новой книгой Павла Басинского и его соавтора Екатерины Барбаняги под названием "Алиса". Это история взаимоотношений нашего последнего императора Николая II и Александры Федоровны, которая, как мы надеемся, будет подана в том же неожиданном литературном ключе, как и в книге этих наших любимых авторов "Соня, уйди!" о взаимоотношениях Льва Толстого и Софьи Андреевны.