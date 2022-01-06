В Москве представили книгу "И на войне, и на гражданской службе..."

В московском Музее морского флота прошла презентация книги "И на войне, и на гражданской службе. Хроники рода фон Эссенов". Автор потомок рода Эссенов - Николай фон Эссен. В книге рассказывается о необычных судьбах людей из видного рода российских немцев, в частности, об адмирале, командующем русским флотом Балтийского моря Николае фон Эссене и государственном деятеле, помощнике Варшавского генерал-губернатора, сенаторе и егермейстере Антоне фон Эссене.

Издание изобилует портретами, фотографиями из семейного архива и оригинальными родословными росписями. Страницы книги оформлены в виде листов старинного фолианта.

- Мой замысел прост, - поделился с "Российской газетой" автор книги Николай Эссен, - прикасаясь к визуально состаренным листам книги и знакомясь с текстом, читатель может погрузиться в атмосферу былых времен.

Издание рассчитано на широкий круг читателей. Ранее книга о династии фон Эссенов "И на войне, и на гражданской службе…" была передана во многие библиотеки, музеи, в частности, в библиотеку Российско-немецкого Дома в Москве.

- Познакомиться с книгой смогут все, кто интересуется как историей российских немцев, так и прибалтийских немцев, которые в России появились одними из первых, задолго до известных указов российских императоров, - говорит Николай фон Эссен.

Работа над книгой проходила параллельно с подготовкой выставки "Морская династия фон Эссенов", которая прошла в Москве и Казани и ожидается в Кронштадте и Калининграде. Также в ближайшие дни презентация книги "И на войне, и на гражданской службе…" ожидается в Казани.