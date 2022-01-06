В США одобрили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для подростков 12-15 лет

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте ЦКПЗ.

"Отныне мы рекомендуем всем подросткам в возрасте от 12 до 17 лет прививаться бустерной дозой вакцины спустя пять месяцев после первоначальной вакцинации", - цитирует ТАСС заявление главы ЦКПЗ Рошель Валенски. Среди подростков 16-17 лет применение бустерных доз вакцины Pfizer - BioNTech было рекомендовано в начале декабря.

По словам Валенски, крайне необходимо обеспечить защиту детей и подростков от заражения COVID-19 и тяжелых последствий заболевания. Ранее применение бустерных доз вакцины в этой возрастной группе одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Во вторник ЦКПЗ сообщили о том, что более 95 процентов новых случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах вызваны штаммом "омикрон". Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в США достигло уже 57,6 миллиона, умерли 832 тысячи человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.