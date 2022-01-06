В Великобритании заявили о возможном влиянии куркумы на раковые клетки

В Великобритании медики выдвинули предположение, что находящийся в куркуме ингредиент куркумин помогает снизить риск развития онкологии и останавливает рост раковой опухоли. К такому выводу пришли в благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK.

Как сообщает Daily Express, благодаря исключительно высокой концентрации антиоксидантов куркума якобы может использоваться для лечения онкологических болезней.

"Существуют доказательства того, что содержащееся в куркуме вещество куркумин в определенных случаях убивает раковые клетки. Лабораторные исследования показывают, что куркумин оказывает противораковое воздействие на опухолевые клетки", - сообщает издание.

При этом подчеркивается, что выдвинутая гипотеза о способности куркумы лечить онкологию нуждается в дополнительных фундаментальных исследованиях.

Между тем, медики не советуют употреблять в больших количествах куркуму в пищу, так как она может вызвать расстройство желудка, головокружение и головную боль. Кроме того, повышается риск образования камней в почках.

Напомним, диагностикой и лечением онкологии должны заниматься только профессиональные врачи.